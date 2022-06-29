اخبار الخليج – وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يهنئ بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم الدولي للعمل البرلماني بتاريخ 30 يونيو من كل عام، وهو التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في سنة 1889م، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2018م، تقدم سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالتهنئة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حيث أفاد بأن اعتماد يوم دولي للعمل البرلماني هو إقرار من المجتمع الدولي لأهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان في التطوير والتحديث.

مضيفًا أن المسيرة الديمقراطية البحرينية التي انطلقت من الرؤية الحكيمة والسديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حققت الكثير من المنجزات والمكتسبات الوطنية، كما أن التعاون الفعّال الذي تبديه السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مع السلطة التشريعية، واستخدام السادة الأعضاء للأدوات التشريعية والرقابية كان له الأثر الإيجابي الملموس في تحقيق الإنجازات الوطنية.