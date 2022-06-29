المرور يحذر من السير ليلا دون إضاءة أنوار المركبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
أكد المرور السعودي، اليوم الأربعاء، على أنه يمنع السير ليلا دون إضاءة أنوار المركبة.
وأكد في إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن أنوار المركبة تعتبر من أهم عناصر السلامة المرورية لقائد المركبة ومستخدمي الطريق.
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