شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات بديلة ومقاعد إضافية.. تسهيلات مستمرة لحجاج أمريكا وأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تعمل وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقات على تأمين رحلات بديلة ومقاعد إضافية لحجاج بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، إلى جانب إصدار تأشيرات فورية للدخول إلى المملكة، إذ أن الوزارة في تواصل مستمر مع الحجاج، وذلك ضمن حزمة من الحلول العاجلة للتحديات التي واجهها ضيوف الرحمن مع محدودية السعة المقعدية للرحلات، والصعوبات التقنية التي واجهت البوابة الإلكترونية المختصة بحجاج الخارج

ويأتي هذا التحرك حرصا على التيسير وحل أي تحد يواجه ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، لضمان حصول كل حاجة وحاج على فرصة أداء فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة ممن حظوا بفرصة اختيارهم لهذا العام 1443هـ.

وترحب وزارة الحج والعمرة بضيوف الرحمن الذين استكملوا إجراءاتهم عبر المنصة الإلكترونية وكذلك الذين وصلوا أرض المملكة، مشددة على أن جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن تتابع على مدار الساعة أوضاع الحجاج في الداخل والخارج لضمان تيسير وتسهيل وصولهم قبل أداء النسك، ومن ثم متابعة ورعاية جميع الحجاج أثناء موسم 1443هـ.