شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ برنامج لقياس الأداء ورضا حجاج الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للإسهام في تحسين وإثراء تجربة الحجاج وتجويد الخدمات، وقع وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد أمس الأول، مع الأمين العام المكلف للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل للمجلس الدكتور عبدالله المويهي، اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الحج والعمرة، والمجلس التنسيقي لتنفيذ برنامج قياس الأداء ورضا الحاج خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضح الدكتور المويهي أن الاتفاقية تضمنت تنفيذ 3 برامج رئيسة خلال هذا الموسم، تتمثل في قياس جودة أداء الخدمات وقياس رضا المستفيد والضيف الخفي. وبين أن الاتفاقية تحدد نطاق الخدمات المقدمة ضمن إطار زماني ومكاني يستند على مستهدفات رئيسة لكل منها، وذلك لضمان الالتزام بإجراءات العمل وتعزيز المفاهيم والعلاقات بين الوزارة والمجلس التنسيقي وتحقيق الأهداف المرجوة التي تسهم في تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزز التنافس بين شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

وأبان أن برنامج الضيف الخفي يعد أداة من أدوات قياس الرضا التي سيتم العمل عليها في هذا الموسم من أجل تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق ما توليه القيادة الرشيدة - رعاها الله - من عناية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.

3 برامج رئيسة

