شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ برنامج لقياس الأداء ورضا حجاج الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الدكتور المويهي أن الاتفاقية تضمنت تنفيذ 3 برامج رئيسة خلال هذا الموسم، تتمثل في قياس جودة أداء الخدمات وقياس رضا المستفيد والضيف الخفي. وبين أن الاتفاقية تحدد نطاق الخدمات المقدمة ضمن إطار زماني ومكاني يستند على مستهدفات رئيسة لكل منها، وذلك لضمان الالتزام بإجراءات العمل وتعزيز المفاهيم والعلاقات بين الوزارة والمجلس التنسيقي وتحقيق الأهداف المرجوة التي تسهم في تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزز التنافس بين شركات ومؤسسات حجاج الداخل.وأبان أن برنامج الضيف الخفي يعد أداة من أدوات قياس الرضا التي سيتم العمل عليها في هذا الموسم من أجل تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق ما توليه القيادة الرشيدة - رعاها الله - من عناية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.
3 برامج رئيسة
- قياس جودة أداء الخدمات
- قياس رضا المستفيد
- الضيف الخفي
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ برنامج لقياس الأداء ورضا حجاج الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.