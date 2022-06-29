شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب بالحد من ارتفاع أسعار الأدوية وعدم انقطاعها بالسوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي وزارة الحج والعمرة إلى العمل على رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم في الحج والعمرة.

وفي قرار آخر طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف الجهود لتوعية المجتمع بأضرار التبغ ومشتقاته خاصة منتجات النيكوتين الجديدة والنظم الالكترونية للتدخين.

ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير أنظمتها الالكترونية والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وإيجاد حلول مبتكرة عن طريق طرح التحديات على رواد الأعمال.

وطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للحد من ارتفاع أسعار الأدوية، ومقارنة أسعارها في المملكة بالدول المصنعة، ومراجعة الأسعار في ضوء المقارنة المرجعية والعمل على عدم انقطاعها من السوق، وهي توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس الأستاذ عطا السبيتي، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، أخذت اللجنة بمضمونها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1442/ 1443هـ للمناقشة، ومن ثم تقديم وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم الواردة بشأن التقرير.

ودعا المجلس الوزارة في ذات القرار بالتنسيق مع الجهات المشاركة لإعداد خطة شاملة للحج تنبثق منها الخطط التنفيذية لهذه الجهات واعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر شعبان من كل عام.

وطالب المجلس الوزارة بالاستفادة من تجربة مبادرة طريق مكة؛ لتفادي صعوبات مرحلة قدوم ومغادرة المعتمرين.

وفي ذات القرار طالب المجلس أيضا الوزارة بتضمين باقات الخدمات الأساسية المقدمة من شركات حجاج الخارج وفقا للتصنيف الكمي والنوعي، خدمة الإسكان وخدمة الإعاشة وفق ضوابط محكمة تضمن تطوير وتجويد الخدمة وحفظ حقوق جميع الأطراف، وهي توصية إضافية.

طالبات لوزارةالتعليم خلال الجلسة:

