منصة إحسان تبدأ باستقبال طلبات الأضاحي

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ويمكن البرنامج طالبي الأضاحي تلقائيا من توكيل المنصة بالهدي وتوزيع الأضاحي والصدقات إلى مستحقيها، وتوزيعها خلال أوقاتها الشرعية.كما يتيح البرنامج لمستخدميه الاختيار من بين منتجات عدة، منها الأضحية والهدي خلال موسم الحج، إضافة إلى خدمات أخرى مثل: الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام.
وتواصل منصة إحسان إطلاق خدمات تسهم في تسهيل وتسريع عمليات التبرع لأهل الخير، باعتبارها مظلة تقدم الدعم لقطاع العمل الخيري بشمولية، تحت إشراف 12 جهة إشرافية حكومية تتابع سير عمل المنصة وفق حوكمة دقيقة ومحكمة، ولجنة شرعية للتأكد من التزام المنصة بتطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية في الأعمال الخيرية والتنموية والزكاة والصدقة وكل الخدمات والمعاملات التي تتم عبر المنصة.
برنامج الأضاحي ومنصة إحسان
عاد بالنفع على 210 آلاف مستفيد
قيمة الأضاحي 44 مليون ريال الموسم الماضي
1.3 مليار ريال إجمالي التبرعات على المنصة
4.8 ملايين مستفيد من التبرعات
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