ضبط 3.5 ملايين قرص إمفيتامين بشحنة أحجار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية محاولة تهريب 3,510,000 قرص إمفيتامين، داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين، وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق بحوزة 3 مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم ووافد بتأشيرة زيارة ووافد بتأشيرة عمرة من الجنسية السورية، و4 مواطنين. وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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