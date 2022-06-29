اخبار دوليه – المحكمة‭ ‬العليا في السعودية ‭:‬ غداً‭ ‬الخميس‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬الحجة‭ ‬والوقوف‭ ‬بعرفة‭ ‬الجمعة‭ ‬8‭ ‬يوليو

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬1‭ / ‬12‭ / ‬1443هـ‭ ‬ـ‭ ‬حسب‭ ‬تقويم‭ ‬أم‭ ‬القرى‭ ‬ـ‭ ‬الموافق‭ ‬للثلاثين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يونية‭ ‬ـ‭ ‬حزيران‭ ‬2022م‭ ‬هو‭ ‬غرة‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬الحجة،‭ ‬والوقوف‭ ‬بعرفة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬9‭ / ‬12‭ /‬1443هـ‭ ‬ـ‭ ‬حسب‭ ‬تقويم‭ ‬أم‭ ‬القرى‭ ‬ـ‭ ‬الموافق‭ ‬للثامن‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يولية‭ ‬ـ‭ ‬تموز،‭ ‬وعيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الذي‭ ‬يليه‭ .‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدرته‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬اليوم‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬نصه‭:‬

الحمد‭ ‬لله‭ ‬وحده‭ ‬،‭ ‬وصلى‭ ‬الله‭ ‬وسلم‭ ‬على‭ ‬نبينا‭ ‬محمد‭ ‬وعلى‭ ‬آله‭ ‬وصحبه‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ : ‬فقد‭ ‬عقدت‭ ‬دائرة‭ ‬الأهلة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬جلسةً‭ ‬مساء‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬القعدة‭ ‬لعام‭ ‬1443هـ‭ ‬ـ‭ ‬حسب‭ ‬تقويم‭ ‬أم‭ ‬القرى‭ ‬ـ‭ ‬الموافق‭ ‬29‭ / ‬6‭ / ‬2022‭ ‬م‭ ‬للنظر‭ ‬فيما‭ ‬يردها‭ ‬حول‭ ‬ترائي‭ ‬هلال‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬الحجة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬1443هـ‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬وردها‭ ‬والنظر‭ ‬فيه‭ ‬وتأمله‭ ‬،‭ ‬ونظراً‭ ‬لما‭ ‬تضمنه‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬رقم‭ (‬‭ ‬158‭ / ‬هـ‭ ) ‬وتاريخ‭ ‬1‭ / ‬11‭ / ‬1443هـ‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬2‭ / ‬11‭ / ‬1443هـ‭ ‬ـ‭ ‬حسب‭ ‬تقويم‭ ‬أم‭ ‬القرى‭ ‬ـ‭ ‬الموافق‭ ‬1‭ / ‬6‭ / ‬2022‭ ‬م‭ ‬هو‭ ‬غرة‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬القعدة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬1443هـ‭ ‬،‭ ‬ولأنه‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهود‭ ‬العدول‭ ‬برؤية‭ ‬هلال‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬الحجة‭ ‬مساء‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬القعدة‭ ‬لعام‭ ‬1443هـ‭ ‬فإن‭ ‬الدائرة‭ ‬تقرر‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬1‭ / ‬12‭ / ‬1443هـ‭ ‬ـ‭ ‬حسب‭ ‬تقويم‭ ‬أم‭ ‬القرى‭ ‬ـ‭ ‬الموافق‭ ‬للثلاثين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يونية‭ ‬ـ‭ ‬حزيران‭ ‬2022م‭ ‬هو‭ ‬غرة‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬الحجة،‭ ‬والوقوف‭ ‬بعرفة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬9‭ / ‬12‭ /‬1443هـ‭ ‬ـ‭ ‬حسب‭ ‬تقويم‭ ‬أم‭ ‬القرى‭ ‬ـ‭ ‬الموافق‭ ‬للثامن‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يولية‭ ‬ـ‭ ‬تموز،‭ ‬وعيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الذي‭ ‬يليه‭ .‬

والمحكمة‭ ‬العليا‭ ‬إذ‭ ‬تعلن‭ ‬ذلك‭ ‬لتسأل‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬لمقام‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين‭ ‬ـ‭ ‬حفظهما‭ ‬الله‭ ‬ـ‭ ‬أن‭ ‬يجزيهما‭ ‬خير‭ ‬الجزاء‭ ‬لما‭ ‬يقدمانه‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬لضيوف‭ ‬الرحمن،‭ ‬كما‭ ‬تسأل‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬لعموم‭ ‬المسلمين‭ ‬أن‭ ‬يوفقهم‭ ‬للعمل‭ ‬بما‭ ‬يرضيه،‭ ‬ويتقبل‭ ‬صالح‭ ‬أعمالهم‭ ‬ويتجاوز‭ ‬عن‭ ‬سيئاتهم‭ ‬ويحفظ‭ ‬حجاج‭ ‬بيته‭ ‬الحرام‭ ‬وييسر‭ ‬سبل‭ ‬اداء‭ ‬حجهم‭ ‬ويتقبله‭ ‬منهم،‭ ‬وأن‭ ‬ينصر‭ ‬دينه‭ ‬ويعلي‭ ‬كلمته‭ ‬،‭ ‬ويحفظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البلاد‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وازدهارها‭ ‬وولاة‭ ‬أمرها،‭ ‬إنه‭ ‬سميع‭ ‬قريب‭ ‬مجيب‭ ‬الدعاء‭ ‬وصلى‭ ‬الله‭ ‬وسلم‭ ‬وبارك‭ ‬على‭ ‬نبينا‭ ‬محمد،‭ ‬وعلى‭ ‬آله‭ ‬وصحبه‭ ‬أجمعين‭.‬