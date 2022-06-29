اخبار دوليه – المحكمة‭ ‬العليا في السعودية ‭:‬ غداً‭ ‬الخميس‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬الحجة‭ ‬والوقوف‭ ‬بعرفة‭ ‬الجمعة‭ ‬8‭ ‬يوليو

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الخميس 1 / 12 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للثلاثين من شهر يونية ـ حزيران 2022م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة 9 / 12 /1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للثامن من شهر يولية ـ تموز، وعيد الأضحى المبارك يوم السبت الذي يليه .
جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه:
الحمد لله وحده ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد : فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لعام 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 29 / 6 / 2022 م للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـ ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله ، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 158 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1443هـ أن يوم الأربعاء 2 / 11 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 1 / 6 / 2022 م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1443هـ فإن الدائرة تقرر أن يوم غد الخميس 1 / 12 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للثلاثين من شهر يونية ـ حزيران 2022م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة 9 / 12 /1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للثامن من شهر يولية ـ تموز، وعيد الأضحى المبارك يوم السبت الذي يليه .
والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى عز وجل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ أن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، كما تسأل الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويحفظ حجاج بيته الحرام وييسر سبل اداء حجهم ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها وولاة أمرها، إنه سميع قريب مجيب الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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