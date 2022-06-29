سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬يترأس‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، بالإنجازات والجهود التي تبذلها الشركة في قطاع النفط والغاز، وذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الإدارة، وأثنى سموه على التقدّم المستمر في قطاع النفط والغاز، والذي يأتي تماشيًا مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، ومع تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وتسلّم سموه تقرير الإدارة التنفيذية الذي تناول آخر مستجدات الشركة القابضة للنفط والغاز وأحدث التطوّرات في عدد من المشاريع الاستراتيجية. وقد ناقش سموّه مع أعضاء مجلس الإدارة، الخطة المعتمدة لدى شركة نفط البحرين (بابكو) لاستكمال برنامج تحديث المصفاة، ومستجداتها، بالإضافة إلى مناقشة الشراكات المحتملة لتوسيع عمليات الشركة.
وتم كذلك عرض مستجدات أعمال البحث والتنقيب المنفذة من قبل شركة تطوير للبترول، مع تسليط الضوء على شراكاتها مع شركات النفط والغاز الإقليمية وشراكتها المحتملة مع شركات دولية لتطوير تقنيات جديدة للاستكشافات النفطية. وشدد سموه على مواصلة العمل بجهود مُوحّدة لرفع الكفاءة والانتاجية في الشركات التابعة للشركة القابضة للنفط والغاز.
وتم خلال الاجتماع التطرّق أيضًا إلى السياسات الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرًا كجزء من جهود مجلس الإدارة لمتابعة تحسين وتطوير الهيكل التنظيمي للشركة القابضة، ومنها اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات، والتي نُفِّذت بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة لإرساء ثقافة مؤسسية تحتفي بالنزاهة والإخلاص والمهنية العالية.
وأكد سموه على متابعة الالتزام بالاستدامة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية في ضل تلبية الاحتياجات المستقبلية في المملكة. وكذلك سلّط سموه الضوء على الدور الهام والمتميّز للشركة القابضة للنفط والغاز في تطوير هذا القطاع الحيوي، سعيًا لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للمملكة لعام 2030.
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