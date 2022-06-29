سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬يترأس‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز

محمد بن مسعود - الدمام - ‭‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬سموه‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وأثنى‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬التقدّم‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ومع‭ ‬تطلعات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وتسلّم‭ ‬سموه‭ ‬تقرير‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الذي‭ ‬تناول‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭ ‬وأحدث‭ ‬التطوّرات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬وقد‭ ‬ناقش‭ ‬سموّه‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬الخطة‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭) ‬لاستكمال‭ ‬برنامج‭ ‬تحديث‭ ‬المصفاة،‭ ‬ومستجداتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الشراكات‭ ‬المحتملة‭ ‬لتوسيع‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭.‬

وتم‭ ‬كذلك‭ ‬عرض‭ ‬مستجدات‭ ‬أعمال‭ ‬البحث‭ ‬والتنقيب‭ ‬المنفذة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬تطوير‭ ‬للبترول،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬شراكاتها‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الإقليمية‭ ‬وشراكتها‭ ‬المحتملة‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬دولية‭ ‬لتطوير‭ ‬تقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬للاستكشافات‭ ‬النفطية‭. ‬وشدد‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بجهود‭ ‬مُوحّدة‭ ‬لرفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬والانتاجية‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التطرّق‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬السياسات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لمتابعة‭ ‬تحسين‭ ‬وتطوير‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬للشركة‭ ‬القابضة،‭ ‬ومنها‭ ‬اعتماد‭ ‬سياسة‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭ ‬والتجاوزات،‭ ‬والتي‭ ‬نُفِّذت‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لإرساء‭ ‬ثقافة‭ ‬مؤسسية‭ ‬تحتفي‭ ‬بالنزاهة‭ ‬والإخلاص‭ ‬والمهنية‭ ‬العالية‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬ضل‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وكذلك‭ ‬سلّط‭ ‬سموه‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الهام‭ ‬والمتميّز‭ ‬للشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬سعيًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬لعام‭ ‬2030‭.‬