شاهد.. استشارية علاج نفسي: لوم النفس لدرجة جلد الذات مرفوض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
أكدت الدكتورة نسرين يعقوب استشاري العلاج النفسي، اليوم الأربعاء، أن لوم النفس لدرجة جلد الذات مرفوض، مبينة أن المحاسبة مطلوبة ومراجعة الإخفاقات أيضا، لكن في حدود معينة.
وقالت نسرين يعقوب، في تصريحات لبرنامج “سيدتي” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” إنه لا يجب أن يلوم الشخص نفسه لدرجة ألا يعطيها حقها، بينما يجب على الشخص أن ينمي العلاقة الجيدة مع الذات.
وأضافت: لدينا مشكلة في التعامل مع الإخفاقات في الحياة وتقبلها، كما أن فقدان السيطرة والإخفاق في ردات الفعل ليست نهاية العالم، وإذا راجع الشخص حياته في الأيام الماضية سيجدها لا تخلو من الأخطاء وكذلك بها أشياء جيدة، فلا يجب الخوف من إظهار الأخطاء والإخفاقات”.
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