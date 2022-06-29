المملكة وسويسرا تبحثان العلاقات المشتركة وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة رئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية السيد ايغناسيو كاسيس.
وفي بداية الاتصال، نقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته وحكومة وشعب سويسرا، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات المشتركة وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين في المنطقة والعالم.
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