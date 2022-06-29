السعوديه ضياء يحتفي بحصول «عمرو» على بكالوريوس الطب والجراحة

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، بتخرج ابنه عمرو وحصوله على بكالوريوس الطب والجراحة، وسط فرحة الأهل والأقارب والأصدقاء. وعبر عمرو عن فرحته بالتخرج وحصوله على درجة البكالوريوس، مؤكدا أن كل ما حققه كان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم واهتمام والديه، داعياً الله أن يمكنه من أداء رسالته الإنسانية نحو مجتمعه ووطنه الغالي.

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