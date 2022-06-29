اخبار الخليج – جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬تحتفي‭ ‬بنيل‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬البريطانية‭ ‬

محمد بن مسعود - الدمام - كرّمت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، فريق العمل المعني بحصول كلية الآداب في الجامعة على شهادة الاعتماد الدولي من قبل وكالة الاعتماد البريطانية (ASIC)، مشيدة بجهود الكلية التي أهلتها لنيل أعلى تصنيف من الوكالة وهو الكلية الممتازة (Premier Institution)، بعد استيفائها لجميع معايير الجودة والتقييم المعتمدة.
وجددت رئيسة جامعة البحرين تهنئتها إلى منتسبي الكلية، وقالت في كلمة خلال احتفالية بالمناسبة يوم الأربعاء (29 يونيو 2022م): “إن الكلية الآداب العريقة تستعد لإبرام اتفاقات وشراكات دولية متميزة بعد نيلها الاعتماد”، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدةً للكلية، ويبشر بالمزيد من الرقي لبرامجها، ويساعد على تنشيط مبادراتها البحثية والأكاديمية، والاستمرار في مسيرتها الرائدة.
ونالت كلية الآداب – التي تعد من أقدم الكليات في الجامعة حيث تعود جذورها إلى العام 1978م – شهادة الاعتماد الدولي في شهر أبريل الماضي، وجرى الإعلان عن ذلك في لقاء المنتسبين إلى الكلية مع رئيسة الجامعة.
وأشادت د. المضحكي بجهود أعضاء الكلية والمنتسبين إليها، وأطر الجودة في الكلية والجامعة، الذين ركزوا جهودهم، وأسهموا في نيل كلية الآداب هذا الإنجاز غير المسبوق. وقالت: “هذا الإنجاز هو ثمرة التعاون بين جميع المنتسبين إلى الكلية، من أساتذة وإداريين وعمال وطلبة، حيث كانت للجميع أدوارٌ يؤدونها”.
ومن ناحيته، أشار عميد كلية الآداب في الجامعة الدكتور عبدالعزيز محمد بوليلة، إلى أهمية تخصصات العلوم الإنسانية والآداب للفرد والمجتمع، حيث إنها تعنى بدراسة الإنسان، وبيئته، وهويته، ولغته، ودينه، وهي منظومة ثقافية تبني الإنسان الذي بدوره يعمر الأرض.
ونوه د. بوليلة – في كلمة خلال الحفل – إلى أن نيل هذا الاعتماد الدولي يدعم مساعي الكلية لتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، خصوصاً فيما يتعلق بالتفكير الحر الناقد، والإبداع، والتعاون بين العلماء، والاستفادة من علوم الاتصال سواء التقليدية منها أم الإلكترونية.
ولفت إلى أهمية الانفتاح على الأمم الأخرى، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة في 2015م، وهي في أصلها انفتاح وتعاون ثقافي بين مختلف الدول والمنظمات والجامعات.
وشملت قائمة المكرمين: أعضاء مجلس كلية الآداب، ورؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية، ومديرة مكتب ضمان الجودة فيها، ورؤساء اللجان الأكاديمية بكلية الآداب، وأعضاء لجنة ضمان الجودة بكلية الآداب، والإداريين المتعاونين في التنظيم، وقائمة الأساتذة الذين قدموا محاضرات مباشرة لممثلي وكالة الاعتماد الدولية أثناء زيارتهم لكلية الآداب، والأساتذة والإداريين الذين حضروا جلسات زيارة الاعتمادية، بالإضافة إلى مديرة مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة، وممثلي المراكز والإدارات التي تمت زيارتها من قبل ممثلي الاعتمادية.
وكانت مديرة مكتب ضمان الجودة في كلية الآداب الدكتورة أماني سيد موسى الحلواجي، أوضحت في تصريح سابق، أن الكلية حققت جميع متطلبات وشروط الاعتماد، المتمثلة في استيفاء ستة محاور هي: التعلم والتعليم، وضمان الجودة والتطوير الأكاديمي، وجودة الاهتمام بالطلبة ورعايتهم، وسلامة المباني التعليمية ومرافقها، والصحة والسلامة، والحوكمة والإدارة، والموارد البشرية، والشهادات الممنوحة والمؤهلات التعليمية، لافتة إلى أن عمليات المراجعة استمرت لعدة شهور، وشملت زيارة ميدانية لحرم الكلية، حيث التقى وفد الوكالة بجميع الأطراف المعنية.
وتقدم كلية الآداب 12 برنامجاً أكاديمياً في مرحلة الدراسات الجامعية الأولى (البكالوريوس)، ومرحلة الدراسات العليا (الدبلوم العالي والماجستير)، وذلك من خلال خمسة أقسام أكاديمية، هي: اللغة العربية والدراسات الإسلامية، واللغة الإنجليزية وآدابها، والعلوم الاجتماعية، والإعلام والسياحة والفنون، وعلم النفس.
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