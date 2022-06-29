اخبار الخليج – ‭ ‬البحرين‭ ‬تدين‭ ‬التفجير‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬عدن‭ ‬بالجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - أعر بت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بشدة لحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب مسؤول أمني في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن جنوبي الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المرافقين والمدنيين الأبرياء، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب اليمني الشقيق، وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وجددت وزارة الخارجية دعوتها إلى تضافر الجهود الدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتجفيف منابعها المالية والفكرية، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يسهم في المحافظة على أمن الجمهورية اليمنية، واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويلبي تطلعات شعبها الشقيق في السلام والتنمية والازدهار.
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