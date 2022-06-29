اخبار الخليج – ‭ ‬البحرين‭ ‬تدين‭ ‬التفجير‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬عدن‭ ‬بالجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬أعر‭ ‬بت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشدة‭ ‬لحادث‭ ‬التفجير‭ ‬الإرهابي‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬موكب‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬خور‭ ‬مكسر‭ ‬بمحافظة‭ ‬عدن‭ ‬جنوبي‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرافقين‭ ‬والمدنيين‭ ‬الأبرياء،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق،‭ ‬وأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين‭.‬

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وجددت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬دعوتها‭ ‬إلى‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬المتطرفة،‭ ‬وتجفيف‭ ‬منابعها‭ ‬المالية‭ ‬والفكرية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬والداعم‭ ‬لجهود‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬ومستدام‭ ‬للأزمة‭ ‬اليمنية،‭ ‬وفقًا‭ ‬للمبادرة‭ ‬الخليجية‭ ‬وآليتها‭ ‬التنفيذية،‭ ‬ومخرجات‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬وقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2216،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية،‭ ‬واستقرارها‭ ‬ووحدتها‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها،‭ ‬ويلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬شعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭.‬