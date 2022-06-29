اخبار الخليج – جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬تستقبل‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬المرموقة‭ ‬بدولة‭ ‬إسرائيل‭  ‬

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، عن تطلعها للاستفادة من تجربة الجامعات في دولة إسرائيل في المجالات البحثية والأكاديمية، خصوصاً أن بعض الجامعات الإسرائيلية مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة في العالم.
جاء ذلك لدى استقبالها يوم الأربعاء (29 يونيو 2022م) وفداً من جامعات إسرائيلية مرموقة، وهي: جامعة تل أبيب، وجامعة بار إيلان، وجامعة حيفا، وجامعة رايخمان، التي تزور مملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات التعليمية والعلمية يتقدمهم سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين السيد إيتان نائيه.
ورحبت د. المضحكي بوفد الجامعات الإسرائيلية، مشيرة إلى الرغبة المشتركة في مد جسور التعاون العلمي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات البحثية والأكاديمية، مؤكدة بأن الجامعة الوطنية في البحرين لديها خطط طموحة، وتود التعاون مع الجامعات العالمية في المجالات التي تشكل أولوية لدى مملكة البحرين وبما يصب في صالح دور الجامعة الوطنية في الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.
ورأى السفير إيتان نائيه بأن هذا اللقاء الأولي بدا واعداً ويمكن البناء عليه للمزيد من تطوير التعاون بين الجامعات في كلا البلدين وإيجاد مساحات مشتركة على أكثر من مسار أكاديمي.
ومن جهته، أعرب الوفد – الذي رافقه عدد من ممثلي وزارة الخارجية ومجلس التعليم العالي – عن سعادته بزيارة جامعة البحرين، والاطلاع على تجربتها، مقدماً شكره لحسن الاستقبال والحفاوة التي حظي بها، وقد قدم أعضاء الوفد شرحاً عن جامعاتهم ومواطن التعاون الممكن بين الطرفين بما فيها تبادل الأساتذة والطلبة، وإيجاد مناطق مشتركة للأبحاث التي تخدم البلدين.
حضر الاجتماع من قبل جامعة البحرين نائب الرئيس لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين الدكتور محمد صالح الأنصاري، ونائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإداري والمالية الدكتور أسامة عبدالله الجودر، ونائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، وعميد كلية الآداب الدكتور عبدالعزيز محمد بوليله، وعميد كلية البحرين للمعلمين الدكتور تيد برينتون، ومستشارة الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتورة ضياء صقر الجلاهمة، والدكتورة أمل الريس من كلية تقنية المعلومات.
وحضرت إلى جانب السفير مسؤولة الشؤون السياسية بسفارة إسرائيل بالمنامة شير ساده، ومن مجلس التعليم العالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، رئيس الاتصال بمكتب الامين العام لمجلس التعليم العالي، وأخصائي تربوي أول بمجلس التعليم العالي نور الحادي، والسكرتير الثالث من وزارة الخارجية محمد علي إسماعيل.
وضم وفد الجامعات الإسرائيلية نائب رئيس جامعة تل أبيب الأستاذ الدكتور ميليت شامير، ومساعد رئيس جامعة بار إيلان الأستاذ الدكتور موشي ليوينستن، ومدير قسم التسويق ورئيس التعليم المستمر شينكار للهندسة والتصميم الأستاذ الدكتور أوبد تشاي، والمدير التنفيذي للمدرسة الدولية بجامعة بار إيلان عوفر داهان، والأستاذ الدكتور فروما زاتشس، والأستاذ الدكتور يافال بين باسات من دائرة تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا، ومديرة العلاقات الدولية في جامعة بار إيلان يال توليدانو.
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