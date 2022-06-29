اخبار الخليج – جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬تستقبل‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬المرموقة‭ ‬بدولة‭ ‬إسرائيل‭  ‬

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬جواهر‭ ‬بنت‭ ‬شاهين‭ ‬المضحكي،‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬البحثية‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الجامعات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مصنفة‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبالها‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ (‬29‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭) ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مرموقة،‭ ‬وهي‭: ‬جامعة‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬وجامعة‭ ‬بار‭ ‬إيلان،‭ ‬وجامعة‭ ‬حيفا،‭ ‬وجامعة‭ ‬رايخمان،‭ ‬التي‭ ‬تزور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التعليمية‭ ‬والعلمية‭ ‬يتقدمهم‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬إيتان‭ ‬نائيه‭.‬

ورحبت‭ ‬د‭. ‬المضحكي‭ ‬بوفد‭ ‬الجامعات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬الرغبة‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬العلمي،‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬البحثية‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬بأن‭ ‬الجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لديها‭ ‬خطط‭ ‬طموحة،‭ ‬وتود‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أولوية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬دور‭ ‬الجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬2030‭.‬

ورأى‭ ‬السفير‭ ‬إيتان‭ ‬نائيه‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الأولي‭ ‬بدا‭ ‬واعداً‭ ‬ويمكن‭ ‬البناء‭ ‬عليه‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬وإيجاد‭ ‬مساحات‭ ‬مشتركة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مسار‭ ‬أكاديمي‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الوفد‭ ‬–‭ ‬الذي‭ ‬رافقه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ومجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ – ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بزيارة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجربتها،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬لحسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬والحفاوة‭ ‬التي‭ ‬حظي‭ ‬بها،‭ ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬شرحاً‭ ‬عن‭ ‬جامعاتهم‭ ‬ومواطن‭ ‬التعاون‭ ‬الممكن‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تبادل‭ ‬الأساتذة‭ ‬والطلبة،‭ ‬وإيجاد‭ ‬مناطق‭ ‬مشتركة‭ ‬للأبحاث‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬البلدين‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وشؤون‭ ‬الخريجين‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬الأنصاري،‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لخدمات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والشؤون‭ ‬الإداري‭ ‬والمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬أسامة‭ ‬عبدالله‭ ‬الجودر،‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والدراسات‭ ‬العليا‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬قادر،‭ ‬وعميد‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ ‬بوليله،‭ ‬وعميد‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬الدكتور‭ ‬تيد‭ ‬برينتون،‭ ‬ومستشارة‭ ‬الرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الدكتورة‭ ‬ضياء‭ ‬صقر‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬الريس‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

وحضرت‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السفير‭ ‬مسؤولة‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬بسفارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالمنامة‭ ‬شير‭ ‬ساده،‭ ‬ومن‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتصال‭ ‬بمكتب‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وأخصائي‭ ‬تربوي‭ ‬أول‭ ‬بمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬نور‭ ‬الحادي،‭ ‬والسكرتير‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬إسماعيل‭. ‬

وضم‭ ‬وفد‭ ‬الجامعات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬ميليت‭ ‬شامير،‭ ‬ومساعد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬بار‭ ‬إيلان‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬موشي‭ ‬ليوينستن،‭ ‬ومدير‭ ‬قسم‭ ‬التسويق‭ ‬ورئيس‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬شينكار‭ ‬للهندسة‭ ‬والتصميم‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬أوبد‭ ‬تشاي،‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمدرسة‭ ‬الدولية‭ ‬بجامعة‭ ‬بار‭ ‬إيلان‭ ‬عوفر‭ ‬داهان،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬فروما‭ ‬زاتشس،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬يافال‭ ‬بين‭ ‬باسات‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬تاريخ‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬حيفا،‭ ‬ومديرة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بار‭ ‬إيلان‭ ‬يال‭ ‬توليدانو‭. ‬