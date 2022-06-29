غدا الخميس أول أيام ذي الحجة في السعودية - #عاجل

الشورى يطالب الغذاء والدواء بالحد من ارتفاع أسعار الأدوية طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بالعمل على رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم في الحج والعمرة.ودعا المجلس الوزارة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

جامعة شقراء توقع عقود 65 مشروعا بحثيا دشن رئيس جامعة شقراء، علي بن محمد السيف، اليوم الأربعاء، مبادرة دعم البحث والابتكار المجتمعي، والتي أطلقتها عمادة البحث العلمي... شقراء: دوت الخليج شقراء: دوت الخليج 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

ضبط 7 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة.وأوضحت... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

2.6 % انخفاض في عدد السكان بالسعودية أكدت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، تراجع إجمالي عدد السكان في السعودية بنسبة 2.6% في منتصف العام 2021 إلى 34.1 مليون نسمة مقارنة... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

السجون تدشن الإجراءات التقنية للنزلاء دشن مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، اليوم، مشروع تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام تقني لإدارة إجراءات النزلاء.ويعمل المشروع... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

أمير مكة يستقبل رئيس الغذاء والدواء استقبل أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، بجدة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي، يرافقه مسؤولو... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

موهبة: 5 منتخبات سعودية تستعد للمنافسة الدولية خلال يوليو وأغسطس في 5 دول تستعد المنتخبات السعودية في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والمعلوماتية للمشاركة وتمثيل السعودية في 5 أولمبيادات علمية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

2,354,680 مستفيداً من خدمة الاطلاع على الأحكام بمنصة معين الرقمية أوضح ديوان المظالم ممثلًا في فريق عمل تطوير منصة معين الرقمية أن عدد المستفيدين من خدمة الاطلاع على الأحكام عبر منصة معين الرقمية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

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