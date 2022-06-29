ضبط 7 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة. وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.



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