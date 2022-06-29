السجون تدشن الإجراءات التقنية للنزلاء

ويعمل المشروع على تحسين وأتمتة إجراءات العمل والحصول على البيانات من مصدرها الرئيسي، ويسهم في توثيق الإجراءات الإلكترونية ورفع كفاءة المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم.
يذكر أن المديرية العامة للسجون تعمل على حوكمة إدارة منظومة العمل وتوحيد الإجراءات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية، لتسريع وتيرة العمل وتعزيز التكامل التقني.
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