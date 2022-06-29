هيئة الفنون البصرية تتناول المشاركات الدولية للفنانين السعوديين في لقاء مفتوح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أقامت هيئة الفنون البصرية أمس، لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان “المشاركات الدولية”؛ لمناقشة المشاركات الدولية للفنانين والمختصين في مجال الفنون البصرية من خلال تجاربهم العديدة التي تصور هذه الفنون للعالم.

وجاء اللقاء بهدف الاستماع للمختصين والاطلاع على تجاربهم في الفنون البصرية، وطرح توقعاتهم مقارنة بالواقع من خلال تجاربهم العالمية، ومشاركة المقترحات والأفكار التي تسهم في دعم حضور المملكة دولياً في مجال الفنون البصرية في المستقبل.

وتحدث الفنانون السعوديون في اللقاء عن تجاربهم في المهرجانات الدولية من خلال قيامهم بالأعمال التعاونية ووضع روح الفريق في الأولوية، إضافة إلى احتكاك الفنانين الذين ما زالوا في منتصف الطريق بعمالقة الفنون البصرية واقتباس تجاربهم والعمل على التطوير الدائم للمنهجيات المتبعة لكل فنان.

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يُذكر أن هيئة الفنون البصرية تقيم جلساتها الحوارية ولقاءاتها المفتوحة بشكل دوري؛ للتعرف على الممارسين وطرح تجاربهم، وخلق الأفكار الإبداعية؛ للرقي بالفنون البصرية في المملكة، وتبادل الخبرات بين روَّاد هذه الفنون .