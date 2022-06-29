اخبار الخليج – «بتلكو» تطلق الحل الذكي لإدارة المطاعم بمزايا فريدة وخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - يشهد قطاع المطاعم نموًا متزايدًا في البحرين مع اعتماد طرق متنوعة في تقديم الخدمات للزبائن سواءً من خلال المطاعم التقليدية أو حافلات الطعام وتلك التي تعتمد على توصيل الطلبات عبر التطبيقات المختلفة. إن إدارة عمليات المطاعم بشكل فعّال عملية ليست سهلة وتتطلب دقة في إدارة فريق العمل وإدارة المخزون والموارد بالإضافة إلى متابعة الطلبات والتأكد من تقديم أو توصيل الطعام بإتقان وسرعة.

إن إدارة العمليات بسلاسة يعد عامل فعّال في المحافظة على مستوى أرباح مرضية وضمان نجاح المشروع. فإن الدراسات تُأكد بأن أداء المطاعم يمكن أن يتحسن بنسبة قد تصل إلى 70% عند استخدام حلول إدارة ذكية تمكن من رقمنه العمليات اليومية، مما يتيح الوقت اللازم لصاحب المشروع بالتركيز على الزبائن وتحقيق الأرباح.

أعلنت بتلكو اليوم إطلاق حل إدارة المطاعم (RMS) وهو حل ذكي يعتمد على الحوسبة السحابية والذي تمّ تصميمه خصيصًا لقطاع المطاعم. إن المزايا التي يتضمنها حل (RMS) يتيح لصاحب المطعم الحصول على صورة شاملة لإدارة العمل وتتبع تطوراته. ومن ضمن المزايا العديدة ميزة تصميم قائمة طعام رقمية وإدارة التسعيرات بما يتناسب مع الأعياد والمناسبات. كما يقدم حل (RMS) تحليل للبيانات والتي تساعد إدارة المطعم على أخذ القرارات الصحية والمبنية على الحقائق المتعلقة بتاريخ المدفوعات ومستوى الموارد والمبيعات علاوة على حضور وانصراف الموظفين وجدولة نوباتهم. ومن أهم المميزات الموجودة هي خاصية الربط بالتطبيقات الأكثر استخدامًا لتوصيل الطلبات.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبدالله دانش، مدير عام القطاع التجاري لدى شركة بتلكو قائلًا: «إن المطاعم اليوم في أشد الحاجة إلى حلول ذكية وموثوقة تساعد في تطوير مستويات الكفاءة ورفع قيمة الأرباح. نحن سعداء بطرح حل بتلكو لإدارة المطاعم والذي يعتبر الحل الأمثل لأصحاب المشاريع الجديدة في قطاع المطاعم، حيث سيتمكنون من متابعة سير العمل وأداؤه من أي مكان وفي أي وقت كون الحل يعتمد على الحوسبة السحابية.»

وأضاف قائلًا: «إن حل بتلكو لإدارة المطاعم يمكن تصميمه بما يتناسب مع حاجات صاحب المشروع وفريق العمل في بتلكو جاهز لتقديم المساعدة التقنية والنصائح فيما يخص اختيار أفضل تركيبة من الحلول لخدمة متطلبات صاحب المشروع. ولقد وضعنا حل (RMS) في متناول أصحاب الأعمال باختلاف حجم مشاريعهم من خلال خطط دفع مسيرة.»

للمزيد من المعلومات، يمكن للزبائن التواصل مع مدير الحساب الخاص بهم أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال بالرقم 101.

قد يهمك أيضاً :-