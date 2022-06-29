كيف تتحكم الأرقام في الاقتصاد وكافة نواحي الحياة الأخرى

محمد بن مسعود - الدمام - منذ أن تستيقظ من النوم صباحًا، فأنت تنظر إلى ساعتك لتعرف كم الوقت وهو عبارة عن ارقام. إذا نظرت على كافة الأنشطة التي تقوم بها في يومك، ستجد أن الارقام تشكل جزءًا أساسيًا منها. تسير أيضًا السيارات على سرعة معينة وهي عبارة عن ارقام، كما تحدد الارقام اعمارنا وارقام هواتفنا وهكذا. ليس ذلك فقط، بل أن الاقتصاد العالمي والمحلي يتمحور حول مجموعة من الأرقام والتي تحدد ما إذا كان اقتصاد دولة معينة متقد، نامي أو في خطر. ليس هذا بجديد، فمنذ أن بدأت حقبة العصر الحديث منذ مئات السنين، ونحن نستخدم الأرقام والتي تؤكد على تطور أسلوب حياتنا. نظرًا لأهمية الأرقام وتأثيرها الكبير في حياتنا، دعني نلقي نظرة على كيفية تحكم الارقام في كافة نواحي حياتنا.

لا تخلو تقارير الاقتصاد أو أي حديث عن الاقتصاد من الارقام. فهذه الأرقام تمثل معدل الإنتاج، معدل الاستهلاك، قيمة الاقتصاد في دولة معينة وهكذا. لذا، فهي شيء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، وبدونه لن يكون هناك إحصائيات أو تقارير اقتصاد عالمي أو محلي.

كمثال على ذلك، دعنا نتحدث عن الاقتصاد الرقمي والذي يسير في منحي تصاعدي غير مسبوق. تشير التقارير إلى أن حجم سوق الاقتصاد الرقمي حاليًا يبلغ 20 ترليون دولار. مقارنة بحجم نفس السوق في عام 2020، نجد أن هناك زيادة بنسبة 23%. يعود ذلك إلى زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في العالم وانتشار الهواتف الذكية وغير ذلك من العوامل التي شجعت المواطنين في مختلف دول العالم على استخدام الإنترنت بشكل أكبر مما مضي. أكدت الإحصائيات أيضًا إلى زيادة عدد ساعات استخدام الإنترنت بين سكان العالم حيث وصلت إلى 12.5 ترليون ساعة وهو ما يثير مخاوف شديدة عن انتشار ظاهرة ادمان الإنترنت بشكل أكبر.

كما لاحظت فيما الخليج 365، طالما كان هناك حديث عن الاقتصاد، ذكرنا الأرقام بكل تأكيد. هذه الارقام السابقة تؤكد نمو الاقتصاد الرقمي واتجاه الكثير من الشركات العالمية على الاستثمار في هذا المجال. فقد لاحظت أنت كأحد مستخدمي الإنترنت ظهور العديد من المتاجر الإلكترونية والتي تسهل عمليات التجارة عبر الإنترنت. ستجد أيضًا أنه أصبح من السهل الآن الشراء عبر المتاجر الإلكترونية الشهيرة مثل امازون. هذا علاوة على أن اعتماد الكثير من الشركات على الإنترنت في توسيع نشاطها والترويج لمنتجاتها ولعلامتها الترويجية.

إلى جانب الاقتصاد، فإن الارقام شيء أساسي أيضًا عند الاستمتاع بأي لعبة عبر الإنترنت. فالأرقام تحدد عدد اللاعبين في كل لعبة، النتيجة النهائية للمباراة وما إلى ذلك. اهتمام اللاعبين بالأرقام ذهب لأبعد من ذلك، حيث يبحث اللاعبين عن ارقام الحظ الخاصة بهم والتي تساعدهم على الربح في بعض الألعاب. أحد الألعاب الشهيرة التي تعتمد على الأرقام هي لعبة الروليت، حيث يكون على اللاعبين اختيار رقم أو أكثر للعب. يختار اللاعبون هذه الأرقام بطرق مختلفة حيث يستخدم البعض ارقام تاريخ الميلاد الخاصة بهم أو بشريك أو شريكة الحياة، والبعض الأخر يختار ارقام بشكل عشوائي ويتمنون الربح. هناك أيضًا افضل ارقام الروليت والتي تساعد اللاعبين على الربح في لعبة الروليت عبر الإنترنت بشكل لا يعتمد على الحظ فقط، ولكن بطريقة رياضية تعتمد على العلم. احتمالات الربح بهذه الأرقام تكون مرتفعة مقارنة بالأرقام الأخرى على عجلة الروليت، وهو ما يشجع اللاعبين على معرفتها والتدريب على استخدامها. لذا، المراهنة بهذه الارقام، سيضمن للاعبين احتمالات ربح أكثر

تظهر الأرقام أيضًا في مختلف حياتنا اليومية حيث تجد مثلًا أننك تتفق على مقابلة شخص ما بمواعيد معنية والتي تمثل ارقام. لن يكون هناك وضوح عندما تقول لصديق مثلًا أو أحد زملاء العمل أنك ستقابله بعد قليل من الوقت، ولكن تتفقان على ساعة معنية والتي تعبر عن الارقام. نقيس أيضًا المسافات بين الأماكن بالأرقام، ونذهب للدراسة في المدارس والجامعات لعدد معين من الساعات. إذا جربت محو الأرقام من حياتنا لن يكون هناك أي نظام على الإطلاق أو لن يكون هناك أي فائدة من استخدام المعايير والمقاييس أيضًا. فهل يمكنك مثلًا أن نقول أن مساحة دولة معينة تبلغ القليل أو الكثير من الكليومترات. إذن، استخدام المقاييس بدون ارقام، لن يكون مفيدًا.

إن استخدام الأرقام في حياتنا هو أحد الأدلة الأساسية على أننا نعيش في عصر متقدم يعتمد على العلم الحديث. فهذه الأرقام تضع لنا الكثير من الضوابط في حياتنا. بالتالي، يمكن أن يعيش كافة الأشخاص في المجتمع بتناغم مع البعد عن العشوائية.

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