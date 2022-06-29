بنك التنمية الاجتماعية يطلق مساراً جديداً من التمويل لتمكين العاملين في القطاع غير الربحي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أطلق بنك التنمية الاجتماعية اليوم، مسار تمويل لمنسوبي القطاع غير الربحي من خلال اعتماد جهات عملهم في بوابة الجهات الحكومية لدى البنك بصفتها جهات مستفيدة من التمويل وفق إجراءات ميسرة ومؤتمتة.
كما أبرم البنك اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بهدف تعظيم الفائدة وضمان استفادة القطاعات غير الربحية كافة من خدمات ومنتجات البنك المتنوعة، وبذلك تُذلَّل الصعوبات التي يواجهها القطاع للحصول على خدمات البنك.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم, وتخلل ذلك جلسة تعريفية بالمسار التمويلي الجديد للعاملين في القطاع غير الربحي، وكيفية حصولهم على المنتجات التمويلية من البنك بشقيها الاجتماعي والإنتاجي, مثل تمويل الزواج والأسرة والترميم، وكذلك فرصة الاستفادة من منتجات العمل الحر والمشاريع الناشئة.
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من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي إبراهيم بن حمد الراشد أن أهداف هذه الاتفاقية ستنعكس على القطاع غير الربحي بشكل مباشر عبر تمكين العاملين فيه من الفرص والموارد التنموية كافة، مما يعزز فرص الاستثمار بالكوادر البشرية من خلال أيجاد بيئة عمل آمنة تلبي جميع احتياجاتهم، كما سيسد فجوة ندرة القنوات التمويلية المتاحة لمنسوبي القطاع غير الربحي.
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