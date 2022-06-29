محمد بن مسعود - الدمام - أكد مركز الفلك الدولي أن 5 دول بمنطقة شرق آسيا أعلنوا اليوم عن يوم عيد الأضحى، بعد تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي.
وأوضح مركز الفلك الدولي أن الإفتاء في دول (ماليزيا وسلطنة بروناي وأندونيسيا، وهونج كونج واليابان) أعلنوا رسميًا عدم ثبوت هلال شهر ذو الحجة اليوم، مؤكدين أن أول أيام شهر ذو الحجة تم تحديده يوم الجمعة المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول يوم الأحد الموافق 10 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الفلك الدولي: 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى في 5 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.