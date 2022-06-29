مركز الفلك الدولي: 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى في 5 دول

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مركز الفلك الدولي أن 5 دول بمنطقة شرق آسيا أعلنوا اليوم عن يوم عيد الأضحى، بعد تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي.

وأوضح مركز الفلك الدولي أن الإفتاء في دول (ماليزيا وسلطنة بروناي وأندونيسيا، وهونج كونج واليابان) أعلنوا رسميًا عدم ثبوت هلال شهر ذو الحجة اليوم، مؤكدين أن أول أيام شهر ذو الحجة تم تحديده يوم الجمعة المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول يوم الأحد الموافق 10 يوليو المقبل.