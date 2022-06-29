إمارة تبوك تصدر بيانا بشأن تحري رؤية هلال ذي الحجة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أصدرت إمارة تبوك، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلا، حول تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وأكدت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن لجنة الترائي بمنطقة تبوك ستتواجد مساء اليوم في موقع رصد الأهلة المخصص، لرصد هلال شهر ذي الحجة.

هلال ذي الحجة

وكانت المحكمة العُليا، قد دعت في وقت سابق عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ.

ونبهت المحكمة العليا على من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.