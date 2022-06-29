شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تهدي تشاد 100 طن من التمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية تشاد المتضمنة 100 طن من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، بحضور وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو، ووزير الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم، وفريق من المركز.

ويأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.