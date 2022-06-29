شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. 34.1 مليون نسمة عدد سكان المملكة في منتصف 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - شكل انخفاضا بنسبة 2.6% بالمقارنة مع منتصف عام 2020

- تراجع عدد السكان في 2021 بعد ارتفاعه في عامي 2019 و2020

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، بلوغ إجمالي عدد السكان في المملكة 34.1 مليون نسمة في منتصف عام 2021، وهو ما شكل انخفاضا بنسبة 2.6% بالمقارنة مع منتصف عام 2020، حيث بلغ عدد السكان حينها 35.0 مليون نسمة.

وأشارت إلى أن العامل الرئيسي المحرك لانخفاض إجمالي عدد السكان في عام 2021، هو انخفاض عدد السكان غير السعوديين بنسبة 8.6% ، مع خروج العديد من غير السعوديين من البلاد خلال جائحة كورونا.

وقد ارتفع عدد السكان السعوديين بنسبة 1.2% خلال نفس الفترة، وقد شكل الذكور ما نسبته 56.8% من إجمالي السكان، أو 19.4 مليون فرد، فيما شكلت الإناث ما نسبته 43.2% من إجمالي السكان، أو 14.7 مليون أنثى.

وبعد ارتفاع أعداد السكان في المملكة من 34.2 مليون نسمة في عام 2019 إلى 35.0مليون نسمة في عام 2020، شهد عام 2021 انخفاضا في إجمالي عدد السكان إلى 34.1 مليون نسمة في منتصف العام 2021.

في حين أن التكاثر الطبيعي (عدد المواليد مطروحا منه عدد الوفيات) في عام 2021 كان موجبا للسعوديين ولغير السعوديين، فإن الانخفاض في إجمالي عدد السكان قد نجم بشكل رئيسي عن تراجع أعداد الذكور غير السعوديين المقيمين في الممكلة بنسبة 10.6 % مقارنة بعام 2020 بسبب ازدياد أعداد الدين غادروا المملكة منهم خلال جائحة كورونا.

ويعزى ارتفاع نسبة الذكور من إجمالي عدد السكان (56.8%) بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد الذكور غير السعوديين في سن العمل، وكان التوزيع بين الجنسين للمواطنين السعوديين أكثر توازنا، حيث بلغ 50.8% للذكور و49.2% للإناث.

وبخصوص توزيع السكان حسب الجنسية، فقد ارتفع عدد السكان السعوديين بنسبة 1.2% في منتصف عام 2021 مقارنة بمنتصف عام 2020، بينما انخفض عدد السكان غير السعوديين خلال نفس الفترة بنسبة 8.6% وفي عام 2021 شكل السكان السعوديون ما نسبته 63.6% من إجمالي السكان، بينما شكل غير السعوديين نسبة 36.4%.