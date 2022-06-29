شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث موضوعات المناخ مع المبعوث الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ شاي تشن هوا.

وجرى خلال اللقاء، التباحث حول موضوع المناخ، ومناقشة أوجه التعاون بين البلدين للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي وسبل تعزيزها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق المستهدفات العالمية لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.