العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عبس تقدم خدماتها العلاجية لـ 418 مستفيدًا خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 418 مستفيدًا خلال الفترة من 15 حتى 21 مايو 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 46 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 20 مراجعًا، وعيادة الباطنية 126 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 أفراد، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، فيما صرفت الأدوية لـ 206 مستفيدين، وراجع قسم الجراحة والتضميد 6 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف شخصان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 65 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.
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