هلال ذي الحجة.. تنبيه عاجل من المحكمة العليا للمواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

دعت المحكمة العليا ـ في وقت سابق ـ عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ.

هلال ذي الحجة

ونبهت المحكمة العليا على من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

استطلاع الهلال

وأكدت المحكمة العليا على ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.