بث مباشر.. استطلاع هلال شهر ذي الحجة في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
تبدأ بعد قليل، عمليات استطلاع هلال شهر ذي الحجة في المملكة، حيث تتجه أنظار العالم الإسلامي إلى السعودية، لمعرفة النتيجة.استطلاع هلال شهر ذي الحجة
وتقدم صحيفة المناطق لـ القراء، بثا مباشر لـ استطلاع هلال شهر ذي الحجة في المملكة.
وكانت المحكمة العُليا، قد دعت في وقت سابق عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ.هلال شهر ذي الحجة
ونبهت المحكمة العليا على من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
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وأكدت المحكمة العليا على ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
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