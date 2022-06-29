أمير مكة يستقبل رئيس الغذاء والدواء

استقبل أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، بجدة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي، يرافقه مسؤولو الهيئة.

واستمع إلى نبذة عن أعمال الهيئة الرقابية خلال حج هذا العام المتعلقة بفسح الأغذية والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومعاينة واردات بعثات الحج الطبية والمستلزمات الطبية مع الحُجاج، وأعمال التفتيش التي تشارك بها الهيئة مع الجهات الحكومية لضمان سلامة المنتجات الغذائية.

وتعمل الهيئة في منافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية وصولًا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إذ تتولى أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، إلى جانب تقديم برامج التوعية، وإعداد الدراسات الميدانية، إضافة إلى المشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.

وجهّزت هيئة الغذاء والدواء جناحين توعويين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، لتنفيذ برامجها التوعوية بـ 12 لغة تهدف لتوعية ضيوف الرحمن بما يضمن لهم سلامة المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية.