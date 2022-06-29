شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات صديقة للبيئة لأول مرة بمطارات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، تشغيل أول حافلات صديقة للبيئة على مستوى مطارات المملكة، تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل "Electric buses"، لنقل المسافرين.

ويبلغ طول الحافلة قرابة 9 أمتار، ويمكن أن تقطع أكثر من 300 كيلومتر قبل التزود من جديد بالطاقة، وتستغرق أقل من ساعتين، وتحتوي على نظام تكييف للهواء متطور وعالي الكفاءة، ومنطقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تمنحهم خاصية التنقل الذاتي الآمن.

وتتميز الحافلات بكونها تحافظ على البيئة، ولا تُصدر أي ملوثات، خاصةً انبعاثات الكربون، ومزودة ببطاريات تعمل بنظام فريد لتبريد المياه لزيادة مدة عمل البطارية، وتعزيز كفاءتها حتى أثناء ارتفاع درجة الحرارة الخارجية إلى مستويات قصوى.

ويأتي تدشين خدمة الحافلات الكهربائية ضمن تعزيز زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمباني الخضراء انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.