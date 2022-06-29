شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 5900 برج.. الإعلان عن جاهزية قطاع الاتصالات لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - زيادة عدد أبراج الجيل الخامس بنسبة 41%

- توفير أكثر من 11 ألف نقطة وصول بتقنية WiFi

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن جاهزية الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لموسم حج هذا العام 1443 هـ، بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة لتوفير جميع سُبل الراحة لضيوف الرحمن.

واطلع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي خلال تفقده لمواقع مقدمي خدمات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على استعدادات القطاع التي تضمنت تخصيص أكثر من 5900 برج اتصالات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، كما تم زيادة عدد أبراج الجيل الخامس بنسبة 41% ليصل عددها إلى أكثر من 2600 برج، إلى جانب توفير أكثر من 11 ألف نقطة وصول بتقنية WiFi في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد الدكتور التميمي، أن الهيئة بصفتها المنظم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ تسخر جميع إمكاناتها لتيسير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وضمان توفيرها بأعلى مستويات الجودة لضيوف بيت الله الحرام خلال مواسم الحج والعمرة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة الرشيدة، في العناية بضيوف الرحمن، وجعلت هذه المهمة الجليلة في مقدمة أولوياتها واهتماماتها.