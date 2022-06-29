نائب أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه, مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء طلال بن إبراهيم بديوي.
واطلع سموه على أعمال مديرية الدفاع المدني خلال الفترة الماضية، وأهم الخدمات والمشاريع المستحدثة، وعرض لمؤشرات الحوادث الواقعة بالمنطقة.
وثمّن سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الدفاع المدني لحفظ الأرواح والممتلكات، التي تعد محل تقدير واعتزاز الجميع, منوهاً بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
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