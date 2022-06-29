اخبار الرياضه السعوديه المولد يختار «مُحكِّماً» لمقاضاة «المنشطات»

محمد بن مسعود - الدمام - علمت «عكاظ» من مصادرها أن محامي النجم الاتحادي فهد المولد، يعمل على تجهيز ملف متكامل للاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة المنشطات بإيقافه لـ(18) شهرا.
ويتضمن الملف الذي سيقدمه محامي اللاعب الدفوعات التي تؤكد سلامة موقف المولد، من جراء المادة المحظورة التي تم إيقافه على ضوئها، رغم التقرير الطبي الذي يؤكد أن المادة عبارة عن دواء صرف له من قبل الطبيب المعالج لحالته الصحية.
وأوضحت المصادر أن محامي اللاعب ولجنة المنشطات يسعيان لاختيار محكمين لكل منهما من أجل إعاد النظر في قرار إيقافه أمام مركز التحكيم الرياضي.
وكان المولد لعب الموسم الماضي مع الفريق الاتحادي 22 مباراة في دوري المحترفين السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وساهم مع زملائه في المنتخب السعودي خلال مرحلة تصفيات كأس العالم 2022 في تأهل الأخضر لكأس العالم في قطر 2022.
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