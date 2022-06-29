اخبار دوليه – ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي: لسنا «خائفين» من التعزيزات العسكرية الأميركية في أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬ريابكوف‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ليست‭ ‬“خائفة”‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬تعزيز‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬توترات‭ ‬شديدة‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭.‬

وقال‭ ‬ريابكوف‭ ‬لوكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬الروسية‭ ‬“أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتخذون‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬لديهم‭ ‬وهم‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬خائفة”‭ ‬مؤكدًا‭ ‬“أنهم‭ ‬لن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬ذلك”‭.‬