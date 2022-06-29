محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأربعاء أن بلاده ليست “خائفة” من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، على خلفية توترات شديدة مع موسكو.
وقال ريابكوف لوكالات الأنباء الروسية “أعتقد أن أولئك الذين يتخذون مثل هذه القرارات لديهم وهم أن روسيا قد تكون خائفة” مؤكدًا “أنهم لن يتمكنوا من ذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – نائب وزير الخارجية الروسي: لسنا «خائفين» من التعزيزات العسكرية الأميركية في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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