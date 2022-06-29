اخبار دوليه – الخزانة الأميركية: واشنطن وحلفاؤها جمّدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفاءها‭ ‬جمّدوا‭ ‬أصولًا‭ ‬روسية‭ ‬بقيمة‭ ‬330‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬جمد‭ ‬الحلفاء‭ ‬الغربيون‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬الأثرياء‭ ‬أو‭ ‬النخب‭ ‬الروسية‭ ‬الخاضعة‭ ‬للعقوبات‭ ‬و”جمدوا”‭ ‬حوالى‭ ‬300‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الروسي‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬“وحدة‭ ‬العمل”‭ ‬التابعة‭ ‬للحلفاء‭ ‬الغربيين‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬تعقب‭ ‬الأصول‭ ‬العائدة‭ ‬للنخب‭ ‬الروسية‭.‬

كذلك‭ ‬تم‭ ‬الحجز‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬يخوت‭ ‬فخمة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وعقارات‭ ‬مملوكة‭ ‬أو‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬رعايا‭ ‬روس‭ ‬فرضت‭ ‬عليهم‭ ‬عقوبات‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬“معا‭ ‬سنضمن‭ ‬بأن‭ ‬العقوبات‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬كلفة‭ ‬باهظة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬بسبب‭ ‬عدوانها‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬والطويل‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا”‭.‬

وشكلت‭ ‬وحدة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬غزو‭ ‬موسكو‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬لزيادة‭ ‬الضغط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬روسيا‭.‬

وتضم‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبارا‭ ‬في‭ ‬وزارتي‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأستراليا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وكندا‭ ‬وألمانيا‭ ‬واليابان‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والمفوضية‭ ‬الأوروبية‭.‬

وتكمن‭ ‬مهمة‭ ‬الوحدة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬العقارات‭ ‬الفخمة‭ ‬واليخوت‭ ‬الضخمة‭ ‬لأصحاب‭ ‬المليارات‭ ‬الروس‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

يحاول‭ ‬أعضاء‭ ‬وحدة‭ ‬العمل‭ ‬عزل‭ ‬موسكو‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬وهم‭ ‬حدوا‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬حيازة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭.‬

الأحد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬قمتهم‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬أعلن‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬الذهب‭ ‬المستخرج‭ ‬حديثًا‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬لمنع‭ ‬موسكو‭ ‬والأقلية‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬المعدن‭ ‬الثمين‭ ‬للتحايل‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭.‬

وحذرت‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬تعقب‭ ‬أصول‭ ‬النخب‭ ‬الروسية‭.‬

وأعلنت‭ ‬أن‭ ‬“مهمة‭ ‬وحدة‭ ‬العمل‭ ‬لم‭ ‬تنته‭. ‬نواصل‭ ‬زيادة‭ ‬كلفة‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬روسيا”‭.‬