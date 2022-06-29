تراجع عدد السكان في المملكة إلى 34.1 مليون نسمة لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - شهد إجمالي عدد السكان في المملكة تراجعًا بنسبة 2.6% في منتصف العام 2021 إلى 34.1 مليون نسمة مقارنة بنحو 35 مليون نسمة في منتصف العام 2020.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن العامل الرئيس المحرِّك لانخفاض إجمالي عدد السكان هو انخفاض عدد السكان غير المواطنين بنسبة 8.6%، مع خروج العديد منهم خارج البلاد خلال انتشار فيروس كورونا، وفق “أرقام”.
ووفقًا للهيئة، فقد شكل الذكور ما نسبته 56.8% من إجمالي السكان ما يعادل 19.4 مليون فرد، فيما شكلت الإناث ما نسبته 43.2% من إجمالي السكان ما يعادل 14.7 مليون أنثى.
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وأوضحت الهيئة أن انخفاض أعداد السكان في السعودية في منتصف العام 2021، جاء بعد ارتفاع أعداد السكان في السعودية من 34.2 مليون نسمة في 2019، إلى 35 مليون نسمة في 2020.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد السكان بالمملكة آخر 5 سنوات كان كالتالي:
في عام 2017: وصل عدد سكان المملكة 23.55 مليون نسمة، 20.41 مليون مواطن، و12.14مليون أجنبي.
النصف الأول من 2018: 33.41 مليون نسمة، 20.77 مليون مواطن و 12.64 مليون أجنبي.
النصف الأول من 2019: 34.21 مليون نسمة، 21.11 مليون مواطن، و13.10مليون أجنبي.
النصف الأول من 2020: 35.01 مليون نسمة
النصف الأول من 2021: 34.1 مليون نسمة، 21.69 مليون مواطن و 12.42 مليون أجنبي.
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