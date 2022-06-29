محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال عبر حسابه في «تويتر» تجديد عقده مع المدافع الكوري الجنوبي، جانغ هيون سو، لمدة موسم واحد، بعد المستويات القوية والكبيرة التي قدمها مع الفريق وتحقيقه العديد من الألقاب على رأسها دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري ثلاث مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر.
وكان المدافع الكوري الجنوبي قد انضم إلى صفوف الهلال في صيف 2019 قادما من صفوف إف سي طوكيو الياباني.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه جانغ هلالياً لموسم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.