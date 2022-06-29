اخبار الرياضه السعوديه جانغ هلالياً لموسم واحد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال عبر حسابه في «تويتر» تجديد عقده مع المدافع الكوري الجنوبي، جانغ هيون سو، لمدة موسم واحد، بعد المستويات القوية والكبيرة التي قدمها مع الفريق وتحقيقه العديد من الألقاب على رأسها دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري ثلاث مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر.

وكان المدافع الكوري الجنوبي قد انضم إلى صفوف الهلال في صيف 2019 قادما من صفوف إف سي طوكيو الياباني.