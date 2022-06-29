اخبار الخليج – مقترح برلماني: إعادة جدولة القروض لمدد تصل إلى 15 عاما

محمد بن مسعود - الدمام - قال النائب عمار سامي قمبر بأنه تقدم باقتراح برلماني يقضي بقيام الحكومة بالعمل على إيجاد آلية لإعادة جدولة قروض المواطنين لدى البنوك والمؤسسات المالية لمدة 15 عاما، وأكد ان هذا الخيار هو افضل الحلول الدائمة لمشكلة القروض وتأجيلاتها، موضحا بأن تأجيل الأقساط هو حل مؤقت وتراكمي، ولكن في حال إقرار الحكومة إيجاد آلية لجدولة القروض لمدة طويلة سيجعل ذلك الامر إيجابيا وهو الأفضل لجميع المواطنين الذين لديهم قروض مع البنوك الموجودة في المملكة، وسيسهل عليهم الكثير من الأمور من متطلبات الحياة الأساسية.

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وأضاف النائب قمبر:(نقدر كثيرا الجهود التي بذلتها الحكومة والموافقات التي امرت بها لتأجيل الأقساط عن قروض المواطنين لعدة مرات خلال ازمة كورونا، ونحن عندما تقدمنا باقتراح بصفة الاستعجال لاعادة جدولة القروض لمدة 15 عاما وجدنا ان هذا الامر هو الأنسب بدل من التقدم في كل مرة بتأجيل الأقساط لفترة معينة ومن ثم تنتهي هذه الفترة وتعود العملية كما كانت ، ولكن وضع خيار لمن يرغب من المواطنين لاعادة جدولة قروضه لمدة طويلة سيضع امامه خيار تقليل القسط الامر الذي سيعزز من راحة المواطن خصوصا في ظل ما يواجهه من تحديات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية من متطلبات وحاجات ضرورية).

وأضاف قمبر: (كذلك الحال ان هذا المقترح في حال تطبيقه سيساعد على دعم السوق المحلي بشكل أكبر وان القوة الشرائية ستزداد قوة مما سيساهم في التنمية الاقتصادية من جانب، ومن جانب آخر فإن المواطن همه الوحيد اليوم هو ان يكون ميسور الحال في معيشته والاقتراح في بدايته ونهايته يسعى الى هذه الغاية، كما اننا نتمنى من الحكومة الموقرة في حال الموافقة على هذا المقترح ان يتم التوصية على مراعاة الفوائد التي سيتم احتسابها نظير ذلك).

واختتم قمبر حديثه مؤكدا الى ان القروض هي الشغل الشاغل بالنسبة للمواطنين، وتتطلب معالجتها بالحلول الممكنة المستعجلة من اجل حياة معيشية كريمة للمواطنين، لذلك نأمل بأن يتم الموافقة على هذا المقترح وان يتم تطبيقه على ارض الواقع لكي يحقق أهدافه المرجوة ويعود بالنفع على المواطنين.