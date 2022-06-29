شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 لغات.. «ترجمة خطبة عرفات» يستهدف 150 مليون مستفيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يهدف مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفات لإيصال رسالة الحرمين للعالم عبر ترجمة خطبة عرفات بجميع اللغات، حيث وصلت خطبة عرفات العام الماضي إلى 100 مليون حاج ومستفيد ومستمع خلال موسم حج العام الماضي، فيما تستهدف الرئاسة في موسم الحج الحالي ١٥٠ مليون مستفيد من ترجمة خطبة عرفات بعشرة لغات عالمية عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفات وفق ما أعلنه الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس الذي سيطلق حملة تدشين ترجمة خطبة عرفات غدا الخميس في رئاسة الحرمين بمكة.

جاهزية كاملة للوصول لـ ١٥٠ مليون مستفيد

وأكد الشيخ السديس أن وكالة الترجمة واللغات استعدت بالتجهيز المسبق بأحدث الأجهزة والأنظمة لبث وترجمة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ(10) لغات مختلفة وهي: (الإنجليزية، الفرنسية، الملاوية، الأردية، الفارسية، الروسية، الصينية، البنغالية، التركية، الهوسا).

وأوضح السديس الدكتور عبد الرحمن السديس أن مشروع مشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة يوم عرفة يعد الأكبر من نوعه في العالم لحمل رسالة التسامح والوسطية من ارض السلام.

خطة متكاملةً وتقنية عالية

وقال وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي، إن الرئاسة وضعت رئاسة الحرمين خطة متكاملة للترجمة الفورية سخرت كل إمكانياتها باستخدام التقنية العالمية الحديثة الاستراتيجية للوصول إلى معدلات أعلى وبثها العالم الإسلامي وجميع بقاع الأرض، وللمهتمين والراغبين لاستماع الخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين، ولإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وإظهار رسالة المملكة وما تتميز بها من تسامح وتحاب ودعوة إلى الوسطية والاعتدال.

وقال إن هناك غرفة العمليات بوكالة الترجمة بالرئاسة بلغ عدد المستفيدين من الملايين من شتى أنحاء العالم؛ مؤكدا أن الرئاسةً جهزت المقر الجديد لمشروع «خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين» بعدد من الأجهزة والشاشات والكبائن لرصد أعداد المستفيدين، وتسجيل الخطب التي تبث بنفس اللغة خلال البث المباشر، وبلغت عدد شاشات الرصد والمتابعة للبث (29) شاشة، وعدد كبائن البث الصوتية (11) كبينة، والأجهزة الخاصة للبث والتسجيل (10) أجهزة بأحدث التقنيات، وأجهزة لتوزيع الشبكة عددها (6) أجهزة بأعلى المعايير الحديثة.

وأكد أن تضافر الجهود وإطلاق ترددات إذاعية وطرح عدة وسائل تمكن المستخدمين من الاستفادة من الترجمة عبر ترددات (FM) إذاعية خاصة للغات المعتمدة؛ فضلاً عن الدعم الكامل لكل قطاعات المنظومة الإعلامية بوزارة الإعلام وتسخيرها لمنصاتها لبث الأخبار الاستباقية والذي كان له أثر كبير للوصول إلى هذه المستهدفات الرقمية العالية.

إحصائيات وأرقام

وبحسب الإحصائيات التي أوردتها رئاسة الحرمين بلغت نسبة الاستماع للمستفيدين في خطبة عرفات العام الماضي من جميع اللغات التي يبث بها المشروع، باللغة الملاوية (53.5 ٪)، واللغة الإنجليزية (12.4 ٪)، واللغة الفرنسية (7.8 ٪)، واللغة الصينية (6.3 ٪)، واللغة الأوردية (4.4 ٪)، واللغة الفارسية (3.7 ٪)، واللغة البنغالية (3.4 ٪)، واللغة الهوسا (3.2 ٪) واللغة الروسية (2.8 ٪) واللغة التركية (2.5 ٪).

يشار إلى أن الهدف من مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة هو إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين ومنبر يوم عرفة وترجمة الخطب لعموم المسلمين