شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يشارك بمؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المشاركة في المؤتمر يعكس حرص المملكة على تحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة في العالم

يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز الذي ستنطلق أعماله غداً في باكو بجمهورية أذربيجان، بمشاركة عددٍ من رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في حركة دول عدم الانحياز.

وأشار رئيس مجلس الشورى - في تصريحٍ صحفي- إلى أن مشاركة المجلس في هذا المؤتمر البرلماني تأتي تأكيدًا لحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة في العالم أجمع.

وأشار إلى أن مشاركة مجلس الشورى في المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز تأتي امتدادًا للأدوار التي يقوم بها المجلس في إيضاح مواقف المملكة ودورها المحوري على مستوى العالم من خلال إبراز مواقف المملكة تجاه مختلف القضايا في المؤتمرات الكبرى إقليمياً ودولياً وأمام وفود برلمانات العالم، وشراكة المملكة البناءة مع الدول كافة ، والحلول التي تقدمها بشكلٍ دائم لكافة الأزمات والمشكلات العالمية، وسياستها الحكيمة التي تهدف إلى إيجاد حلولٍ تنهي الصراعات والأزمات، والأعمال الإنسانية الجليلة التي تقوم بها.

وأكد أن المؤتمرات البرلمانية الدولية تعد عاملًا مهمًا في مواجهة كافة الأحداث والتحديات التي يشهدها العالم، وتأتي داعمةً للحكومات، وضمانًا لأمن الشعوب، ولتحقيق التعاون المشترك بين برلمانات دول العالم، وستضمن تمكين العمل البرلماني من تحقيق الأهداف التي يصبو إلى تحقيقها.

ويضم وفد المملكة المشارك في المؤتمر عضو المجلس الدكتور هتان بن عبد الكريم تمراز، وعضو المجلس الدكتورة نجوى بنت عبد الكريم الغامدي، وعدداً من المسؤولين في المجلس.

يذكر أن الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز جرى تدشينها على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، وتهدف إلى توفير إطار عمل للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لتبادل الخبرات ، حيث تضم في عضويتها برلمانات دول حركة عدم الانحياز ، وبمشاركة عددٍ من المنظمات الدولية.