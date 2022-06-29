أمير منطقة القصيم يستقبل “عبدالله البليهد”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم معالي الأستاذ عبدالله البليهد وكيل إمارة منطقة الرياض السابق. ورحب سمو أمير منطقة القصيم بزيارة “البليهد” للمنطقة مشيداً بماقدمه في فترة عمله السابقه لخدمة وطنه. يشار أن معالي الشيخ عبدالله البليهد عمل مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إمارة منطقة الرياض لأكثر من أربعة عقود كان خلالها مخلصاً في عمله لدينه وولاة أمره ووطنه. أخبار قد تهمك

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