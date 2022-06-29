مع قدوم فصل الصيف.. أخصائية تحذر من 5 أمراض تنتقل عبر “المسابح”(فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الدكتورة حورية الفرج، أخصائية طب الأسرة، ضرورة توافر 4 شروط صحية في حمامات السباحة، محذرة في الوقت نفسه من 5 أمراض معدية يمكن أن تنتقل من خلال هذه الحمامات حال عدم الالتزام بالشروط الصحية.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج «صباح السعودية» على قناة «السعودية»، أن الشروط التي يجب توافر في المسابح تشمل:

1 – معالجة المياه بشكل صحيح.

2 – مراعاة أن تكون المسابح في مكان مفتوح.

3 – المسابح الخاصة أفضل من العامة والتي تكون عرضه للعدوى.

4 – توافر معايير السلامة في المسبح تحسبا للغرق أو الاصطدام والسقوط.

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وعن أبرز الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل من المسابح، أوضحت الفرج أن هذه الأمراض تشمل:

1 – الفيروسات التنفسية التي تسبب التهاب الحلق واللوزتين والزكام لأن المياه تدخل بشكل مباشر إلى العينين والفم والأنف.

2 – الفطريات بين أصابع القدم.

3 – المليساء المعدية.

4 – التهاب الأذن الخارجية بسبب دخول المياه إليها وذوبان الشمع الذي يحميها.

5 – عدوى جلدية مثل طفح جلدي على بصيلات الشعر بسبب عدوى بكتيرية.

ونصحت الفرج بالحرص على ممارسة السباحة لأنها تحرك الجسم كله، ومفيدة لعضلات القلب، وكذلك خفض ضغط الدم وتخفيض الوزن، كما أنها لا تسبب جهد على المفاصل، فضلا عن تحسين الحالة النفسية.