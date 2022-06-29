جامعة نايف العربية والنيابة الأردنية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وقعت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والنيابة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية، في العاصمة المغربية الرباط، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي في المجالات القانونية والقضائية وذلك خلال انعقاد ندوة الجامعة العلمية “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” التي تختتم أعمالها يوم غد الخميس.
وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان وعن النيابة رئيسها القاضي يوسف ذيابات إلى تبادل الخبرات في مجال العلوم القانونية والقضائية في العلوم المستحدثة في العلوم الجنائية، كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير التعاون في عقد المؤتمرات والدورات التدريبة والندوات العلمية والاجتماعات والبرامج الأكاديمية.
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