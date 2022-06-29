وزارة الحج والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل ينفذان برنامج “قياس رضا الحاج”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

وقع وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد مساء أمس مع الأمين العام المكلف للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل للمجلس الدكتور عبدالله المويهي اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الحج والعمرة، والمجلس التنسيقي لتنفيذ برنامج قياس الأداء ورضا الحاج خلال موسم حج هذا العام 1443هـ وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضح الدكتور المويهي أن الاتفاقية تضمنت تنفيذ ثلاثة برامج رئيسة خلال هذا الموسم تتمثل في قياس جودة أداء الخدمات، وقياس رضا المستفيد، والضيف الخفي، الأمر الذي يسهم في تحسين وإثراء تجربة الحجاج.

وبين أن الاتفاقية تحدد نطاق الخدمات المقدمة ضمن إطار زماني ومكاني يستند على مستهدفات رئيسة لكل منها وذلك لضمان الالتزام بإجراءات العمل وتعزيز المفاهيم والعلاقات بين الوزارة والمجلس التنسيقي وتحقيق الأهداف المرجوّة التي تساهم في تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويعزز التنافس بين شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

وأبان أن برنامج الضيف الخفي يعد أداة من أدوات قياس الرضا التي سيتم العمل عليها في هذا الموسم من أجل تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق ما توليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- من عناية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.