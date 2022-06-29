نائب أمير الشرقية يستقبل أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، الذي قدم لسموه تقريراً عن الدارة وبرامجها وأنشطتها خلال الفترة الماضية.
وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به دارة الملك عبدالعزيز في الحفاظ على تراث المملكة وحضارتها لتكون مرجعاً علمياً للآداب الفكرية والعمرانية والتميز في خدمة تاريخ وطننا العريق وإتاحة المعلومات التاريخية الموثوقة وتوفيرها للمهتمين داخل المملكة وخارجها.
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