الوحدات الأمنية الليبية تعثر على 20 جثة في الصحراء لمهاجرين غير شرعيين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
انتشلت الوحدات الأمنية الليبية اليوم 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين، عثر عليهم بالصحراء بعد أن قضوا عطشاً بعد تعطل سيارتهم .
وأوضحت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن السيارة التي تقل هؤلاء الأشخاص كانت متوجهة من تشاد إلى ليبيا وعثر عليها عن بعد 120 كم عن الحدود الليبية التشادية .
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