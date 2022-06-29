الوحدات الأمنية الليبية تعثر على 20 جثة في الصحراء لمهاجرين غير شرعيين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

انتشلت الوحدات الأمنية الليبية اليوم 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين، عثر عليهم بالصحراء بعد أن قضوا عطشاً بعد تعطل سيارتهم .

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن السيارة التي تقل هؤلاء الأشخاص كانت متوجهة من تشاد إلى ليبيا وعثر عليها عن بعد 120 كم عن الحدود الليبية التشادية .