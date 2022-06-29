موهبة: 5 منتخبات سعودية تستعد للمنافسة الدولية خلال يوليو وأغسطس في 5 دول

تستعد المنتخبات السعودية في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والمعلوماتية للمشاركة وتمثيل السعودية في 5 أولمبيادات علمية دولية، وتقام فعالياتها حضورياً وعن بُعد، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

ووصلت 3 فرق إلى مدينة بودابست في دولة المجر، يوم أمس لبدء التدريب المكثف الذي يستمر أسبوعين، استعداداً للأولمبيادات الدولية، حيث تنافس المملكة على جوائز الأولمبيادات الدولية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، حيث أطلقت "موهبة"، المعسكر التدريبي الدولي، لتأهيل وتدريب أعضاء الفرق عملياً، استعداداً لحصد الجوائز والمنافسة على المراكز الأولى.

ويقام المعسكر التدريبي للفرق السعودية في أرقى جامعات المجر، خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو الجاري، بمشاركة 48 طالباً وطالبة من الطلاب المرشحين، للمشاركة في الأولمبياد الدولي للفيزياء والكيمياء والأحياء، إضافة إلى الطلاب المميزين من المستوى الثالث لكل تخصص.

ويضم فريق الفيزياء 12 طالباً وطالبة، والكيمياء 14 طالباً وطالبة، والأحياء 12 طالباً وطالبة، ويقوم على تدريبهم نخبة من المدربين الدوليين أصحاب الخبرة والكفاءة في الأولمبيادات الدولية، بمعدل 8 ساعات تدريب يومياً.

ويتضمن المعسكر تدريياً عملياً على تجارب أولمبيادات دولية سابقة، ومحاضرات نظرية، إلى جانب التدريب على إيجاد الحلول للمسائل المتقدمة في تخصص كل أولمبياد.

كما تتضمن مجالات التدريب العملي لمنتخب الأحياء الموضوعات المحددة في الأولمبياد الدولي 2022، وهي: الكيمياء الحيوية والمعلوماتية الحيوية، وفسيولوجيا، وتشريح النبات، وفسيولوجيا وتشريح الحيوان، ويشمل التدريب العملي لمنتخب الكيمياء، مجالي الكيمياء الفيزيائية والحيوية.

وتستضيف جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد المعسكر التدريب العملي لمنتخب الفيزياء، ويقام تدريب منتخب الكيمياء في جامعة اتقوس لوراند في بودابست، بينما تجري فعاليات التدريب العملي لمنتخب الأحياء في مقر الجمعية الهنجارية للأحياء.

وفي ختام المعسكر التدريبي، سيتم اختيار أعضاء المنتخبات السعودية في الفيزياء والكيمياء والأحياء، للمشاركة في منافسات الأولمبياد الدولي للكيمياء 2022 الذي سيقام في الصين عن بُعد في 10 يوليو المقبل، والأولمبياد الدولي للفيزياء 2022 الذي تستضيفه سويسرا عن بُعد خلال الفترة من 10 إلى 18 يوليو المقبل، والأولمبياد الدولي للأحياء 2022 الذي يقام حضورياً في أرمينيا خلال الفترة من 10 إلى 18 يوليو المقبل، والأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2022 الذي يقام في إندونيسيا في الفترة من 7 إلى 15 أغسطس المقبل.

ويأتي ذلك في وقت أنهى فيه الأسبوع الماضي طلبة أولمبياد الرياضيات الدولي تدريبهم المكثف في جامعة كاوست، استعداداً لخوض منافسة الأولمبياد الدولي في 12 يوليو 2022م.

يذكر أن الموهوبين السعوديين رفعوا رصيد المملكة من الجوائز في المسابقات الدولية إلى 500 جائزة عالمية في 20 مسابقةً وأولمبياداً دولياً خلال الفترة من 2010 وحتى مايو 2022م