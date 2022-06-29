أوضح ديوان المظالم ممثلًا في فريق عمل تطوير منصة معين الرقمية أن عدد المستفيدين من خدمة الاطلاع على الأحكام عبر منصة معين الرقمية بلغ 2,354,680 مستفيداً منذ إطلاق الخدمة, مشيراً إلى أن الخدمة تتيح الاطلاع على الأحكام الصادرة من محاكم الديوان بشكلٍ رقمي وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
ويهدُف ديوان المظالم من خلال هذه الخدمة إلى تيسير سُبل التقاضي وتقليص أمده سعيًا لتحقيق أحد أهم مستهدفات ديوان المظالم والمتمثل في تحقيق العدالة الناجزة عبر جميع تعاملاته القضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر 2,354,680 مستفيداً من خدمة الاطلاع على الأحكام بمنصة معين الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.